ترمب: وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران
ترمب: وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران
عاجل | ترمب: الحرب انتهت وقد أطلب من #إيران تعهدا بعدم استئناف نشاطاتها النووية
عاجل | ترمب: دمرنا برنامج #إيران النووي بشكل كامل وسنلتقي بهم
عاجل | ترمب: دمرنا مواقع #إيران النووية بشكل كامل وسنطلعكم على التقارير بعد أيام
عاجل | ترمب: نرغب في شراء 15 كاسحة جليد من فنلندا
عاجل | ترمب: الانتشار الهائل للقوة الأمريكية مهد الطريق للسلام
عاجل | ترمب: طيارو بي 2 أنجزوا عملا متقنا باستهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بسلام
عاجل | ترمب: لدينا جيش رائع وقد أوضحت هجماتنا في #إيران قوة الردع الأمريكية
اجل | ترمب: لا أعتقد أن أيا من إسرائيل وإيران ستقدم على مهاجمة الأخرى بعد اليوم
اجل | ترمب: الأسبوع الماضي نفذنا هجوما دقيقا وناجحا جدا على منشآت #إيران النووية
عاجل | ترمب: 30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في #إيران
عاجل | ترمب: وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في #إيران
عاجل | ترمب: بحسب بيان لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية فقد نجحت الهجمات في تأخير برنامج #إيران النووي لسنوات
عاجل | ترمب: 52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى #إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وطلبت منها العودة
عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران وقد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل
عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران
عاجل | روبيو: الرئيس ترمب مهتم بالسلام ونرغب في إقامة علاقات سلمية مع كل الدول
التفاصيل بعد قليل..