ترمب: وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في إيران

عاجل | ترمب: الحرب انتهت وقد أطلب من #إيران تعهدا بعدم استئناف نشاطاتها النووية

عاجل | ترمب: دمرنا برنامج #إيران النووي بشكل كامل وسنلتقي بهم

عاجل | ترمب: دمرنا مواقع #إيران النووية بشكل كامل وسنطلعكم على التقارير بعد أيام

عاجل | ترمب: نرغب في شراء 15 كاسحة جليد من فنلندا

عاجل | ترمب: الانتشار الهائل للقوة الأمريكية مهد الطريق للسلام

عاجل | ترمب: طيارو بي 2 أنجزوا عملا متقنا باستهداف منشأة فوردو الإيرانية وعادوا إلى الولايات المتحدة بسلام

عاجل | ترمب: لدينا جيش رائع وقد أوضحت هجماتنا في #إيران قوة الردع الأمريكية

اجل | ترمب: لا أعتقد أن أيا من إسرائيل وإيران ستقدم على مهاجمة الأخرى بعد اليوم

اجل | ترمب: الأسبوع الماضي نفذنا هجوما دقيقا وناجحا جدا على منشآت #إيران النووية

عاجل | ترمب: 30 صاروخا انطلقت من الغواصات الأمريكية أثناء هجومنا ودمرت أهدافها بدقة في #إيران

عاجل | ترمب: وسائل إعلام كاذبة في الولايات المتحدة تشكك في نتائج ضرباتنا في #إيران

عاجل | ترمب: بحسب بيان لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية فقد نجحت الهجمات في تأخير برنامج #إيران النووي لسنوات

عاجل | ترمب: 52 طائرة إسرائيلية كانت متجهة إلى #إيران لترد على ما ظنوا أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وطلبت منها العودة

عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران وقد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل

عاجل | روبيو: نرغب في محادثات مباشرة مع #إيران

عاجل | روبيو: الرئيس ترمب مهتم بالسلام ونرغب في إقامة علاقات سلمية مع كل الدول

التفاصيل بعد قليل..