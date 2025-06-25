ترامب يدعو بوتين لإنهاء الحرب ويتحدث عن تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب المتواصلة مع أوكرنيا منذ فبراير/شباط 2022، مؤكدا أنه سيتحدث إليه بشأن هذا الأمر "قريبا".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلاهاي: "إنهاء حرب أوكرانيا أصعب مما يتصوره الناس فبوتين صعب وكان لدينا بعض المشاكل مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف أنه قال لبوتين في اتصال هاتفي مؤخرا "ساعدني في تسوية معك" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون لدى الرئيس الروسي طموحات في أراض أبعد من أوكرانيا.

في المقابل، اعتبر ترامب أن الرئيس الأوكراني "يقود حربه بشجاعة وهي حرب صعبة"، مشيرا إلى أن كييف في حاجة لمنظومات باتريوت للدفاع الجوي وأن واشنطن سترى ما إذا كان بإمكانها توفيرها للجيش الأوكراني.

وأكد أنه عقد مؤخرا اجتماعا "وديا لأبعد الحدود" مع زيلينسكي، مضيفا: "أعتقد أنه يريد إنهاء الصراع وهذا ما أريده أيضا".

يشار إلى أن روسيا تسيطر حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وأعلنت ضم 4 مناطق أوكرانية تحت سيادتها منذ بدء هجومها عام 2022، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتتهم كييف موسكو بالعمل على تقويض التوصل إلى اتفاق سلام بهدف إطالة أمد هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

واندلعت الحرب بين البلدين في 24 فبراير/شباط 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".