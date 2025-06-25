ترامب: إسرائيل تضررت بشدة في الأيام الأخيرة وأخبار جيّدة عن غزة قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إسرائيل تضررت بشدة في الأيام الأخيرة، كما قال إنه حقق انتصارا كبيرا في إيران، وأنه لو لم يدمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين، على حد قوله.

كما عبّر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأنهم يحرزون تقدما كبيرا في غزة بسبب الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران، وقال إنه ستكون لديه أخبار جيدة عن غزة قريبا، منوها بأن الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكرر مرارا لكنْ من دون أن تسفر هذه الأنباء عن تطور ملحوظ.

وكان ترامب يتحدث في اجتماع إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته لدى وصوله إلى قمة الناتو في لاهاي بهولندا، اليوم الأربعاء، وتاليا أبرز تصريحاته:

إسرائيل تضررت بشدة في الأيام الأخيرة

سينتهي بنا المطاف إلى نوع من العلاقات مع إيران

لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن

إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران بها

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير جيدا

حققنا انتصارا كبيرا في إيران

ما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد

لو لم ندمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين

ضربتنا في إيران كانت ممتازة، حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره

شبكات إعلامية منها سي إن إن تصف التقارير بشأن تدمير منشآت إيران النووية بالكاذبة وهذا عار عليها.

الضربة الأميركية هي التي أنهت الحرب بين إيران وإسرائيل تماما، كما فعلت ضربتا هيروشيما وناغازاكي.

تواصلت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثيرا، وقد تطوع للمساعدة في قضية إيران، وقلت له المساعدة نحتاجها في أوكرانيا وليس في إيران

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وعن الوضع في غزة قال ترامب:

أعتقد أننا نحرز تقدما كبيرا في غزة بسبب الضربة التي نفذناها

أعتقد أنه ستكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة قريبا

الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الرهائن من غزة

المبعوث ستيف ويتكوف قال لي، إن اتفاقا بشأن غزة قريب

كما تحدث عن حلف شمال الأطلسي: