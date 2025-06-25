التفاصيل بعد قليل..

ترامب: ما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد

ترامب: حققنا انتصارا كبيرا في إيران

ترامب: إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة

ترامب: سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران

ترامب: لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن

ترامب: إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران

ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد

ترامب: طلبت من دول النيتو منذ سنوات رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وسيرفعونها اليوم

ترامب: دول النيتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%