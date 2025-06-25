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ترامب: إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة
25/6/2025-|آخر تحديث: 11:36 (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
ترامب: ما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد
ترامب: حققنا انتصارا كبيرا في إيران
ترامب: إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة
ترامب: سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران
ترامب: لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن
ترامب: إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد
ترامب: طلبت من دول النيتو منذ سنوات رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% وسيرفعونها اليوم
ترامب: دول النيتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
المصدر: الجزيرة