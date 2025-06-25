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بريطانيا توسع قدراتها للردع النووي

AVALON, AUSTRALIA - MARCH 28: A F-35A Lightning II comes in to land on March 28, 2025 in Avalon, Australia. The Avalon Australian International Airshow 2025, scheduled from March 25-30 at Avalon Airport in Victoria, is set to be the largest aviation event in the Southern Hemisphere, featuring both industry trade days and a public airshow. The event will showcase a wide range of aircraft, from historic warbirds to cutting-edge military jets, along with over 700 exhibitors from the aerospace, aviation, and defence sectors, offering visitors a unique opportunity to experience the latest in global aviation technology and thrilling aerial displays. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images)
مقاتلات إف-35 إيه قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية (غيتي)
25/6/2025-|آخر تحديث: 15:59 (توقيت مكة)

أعلنت بريطانيا أنّها ستعيد العمل في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالردع النووي المحمول جوّا جنبا إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، وذلك من خلال شرائها 12 مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" القادرة على إطلاق صواريخ مزوّدة برؤوس نووية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن شراء الطائرات التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية من شأنه أن يمكّن قواتها الجوية من حمل أسلحة نووية لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان "في عصر يسوده عدم اليقين الشديد، لم يعد بإمكاننا أن نعتبر السلام أمرا مفروغا منه".

ويقتصر الردع النووي البريطاني حاليا على نشر غواصة مسلحة نوويا تقوم بدوريات بحرية.

وتعمل حكومة ستارمر على زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير قواتها العسكرية، بما في ذلك أسطولها من الغواصات، في ظل مواجهتها عداء روسيًّا متزايدا وتقاعس واشنطن عن دورها التقليدي في الدفاع عن أوروبا.

وقال مسؤول بريطاني طلب عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة ستزود بريطانيا بالأسلحة النووية التكتيكية "بي 61" لاستخدامها بالطائرات في إطار خطة لأن تتحمل بريطانيا المزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي.

ورحب الأمين العام للناتو مارك روته بالإعلان، واصفا إياه بأنه "مساهمة بريطانية قوية جديدة في حلف شمال الأطلسي".

ومقاتلات "إف-35 إيه" هي نسخة من مقاتلات "إف-35 بي" المستخدمة في المملكة المتحدة، غير أنها قادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.

وكان سلاح الجو الملكي طلب منذ مدة طويلة حيازة هذا النوع من المقاتلات. ومن المتوقّع أن تتمركز في قاعدة مارهام الجوية في شرقي إنجلترا.

المصدر: وكالات

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