الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ"سي آي إيه" للهجوم

أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في الهجوم الجوي على إيران، معبرا عن امتنانه لوكالة المخابرات المركزية الأميركية ودعمها في الهجوم.

وقال برنيع في تصريحات مصورة له "سنظل يقظين ونراقب عن كثب جميع المشاريع في إيران التي نعلم بها بدقة متناهية. سنكون هناك مثلما نحن الآن".

وقال مصدر أمني إسرائيلي لوكالة رويترز في تصريحات سابقة إن إسرائيل أرسلت عملاء من الموساد إلى إيران لتدمير أنظمة الأسلحة.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي -في تقرير رويترز المنشور في 13 يونيو/حزيران- إن الجيش الإسرائيلي والموساد عملا لسنوات على جمع معلومات المخابرات اللازمة للغارات الجوية التي قتلت قادة وعلماء نوويين في إيران.

كما شكر برنيع وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وقال "أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لشريكنا الرئيسي، وكالة المخابرات المركزية على الأنشطة المشتركة". وأضاف أن الوكالة دعمت الموساد وجعلت العملية ممكنة.

وتقول السلطات الإيرانية إن الهجوم الإسرائيلي الأخير كشف عن اختراقات استخباراتية خطيرة داخل البلاد، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قضائية مشددة لمحاكمة من تشتبه في تعاونهم مع إسرائيل.

وتتهم طهران الموساد بالوقوف خلف العديد من الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت شخصيات وعلماء ومرافق حساسة في البلاد، خاصة ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما واسع النطاق على إيران في 13 يونيو/حزيران، استمر 12 يوما، استهدفت خلاله مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، إضافة لاغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 606 قتلى، و5332 مصابا، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وبالمقابل، ردّت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية، مخترقة منظومات الدفاع الجوية.