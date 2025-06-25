"ملحمة نارية".. كمين القسام المركب بخان يونس يتصدر منصات التواصل

تصدرت عملية نفذها مقاتلو كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركافا جنوبي خان يونس باستخدام عبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في منطقة الترخيص القديم، وذلك بعد كمين سابق أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين، الأمر الذي أقرت به وسائل إعلام إسرائيلية.

كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن جنود مفقودين في موقع الكمين، وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي كثف من طلعاته لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

وقد لاقت هذه العملية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون الكمين بأنه "ملحمة نارية"، مشيرين إلى أن مقاوما واحدا أشعل مركبة "بوما" وقتل 8 جنود بضربة دقيقة؛ وأمام عجز الاحتلال عن التعامل مع المشهد، دفن الآلية بالرمل وسحبها لاحقا بجرافة.

ورأى مغردون آخرون أن عمليات كتائب القسام خلال الأسابيع الأخيرة تميزت بطابع تكتيكي مؤثر في قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة بعد كمين مزدوج نفذته المقاومة، استهدف في بدايته قوة اقتحام، أعقبه استدراج محكم لوحدة الإنقاذ إلى فخ ثانٍ.

ناقلة الجند المدرعة التي وقعت في الكمين هي من نوع “بوما” (Puma)، وهي إحدى أقدم وأثقل المركبات القتالية المدرعة المستخدمة ضمن وحدات سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. تحمل المركبة طاقمًا يصل إلى ثمانية جنود مجهزين تجهيزًا قتاليًا كاملًا، كما أنها مزوّدة بأنظمة… https://t.co/xvlyFVhERJ — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) June 24, 2025

وأوضح مدونون أن "مجاهدي لواء خان يونس" ألحقوا خسائر جسيمة بقوات الاحتلال في هذه العملية المركبة، التي قتل وأُصيب فيها عدد كبير من الجنود، من بينهم عناصر من الفرقة 98 المعروفة بـ"عصبة النار"، التي تضم وحدات النخبة من القوات الخاصة والمظليين والمشاة الآلية والدروع.

عاجل… ورد للتو…

🔥 رسميا.. الاعلان عن مقـ ـ ـتل ضابط و6 جنود في كمين بخانيونس.

👈 تم جر الالية التي تعرضت للكمين وهي تحترق ولم يتم إطفاء النار الا خارج القطاع واستغرق التعرف على الجثث ساعات طويلة لأنها احترقت بشكل كامل. 🔴 صباح اسود على الاحتلال… pic.twitter.com/RRQvr4GaNL — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) June 25, 2025

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وعن تفاصيل الكمين، أضاف المدونون أن الجنود كانوا على متن آلية "بوما" التي تُعد أقل تحصينًا من نظيرتها "النمر"، ويستخدمها جيش الاحتلال عادة في المناطق الأقل تهديدا، لكن المقاومة باغتتهم بنصب كمين متقن في نقطة لم يتوقعوها.

اعترف جيش الاحتلال بمقتل 7 جنود من سلاح الهندسة بينهم قائد الفصيل برتبة ملازم، في كمين خانيونس الذي وقع أمس. كما أصيب 16 جنديًا آخرين حسب اعتراف الجيش (عادةً العدد الحقيقي أكبر بكثير). الجنود كانوا في آلية "بوما" وهي أقل حماية وتحصينًا من "النمر"، حيث يستخدمها جيش الاحتلال… — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 25, 2025

ووفقا للروايات المتداولة، فقد اعتمد الكمين على فكرة بسيطة متكررة، لكن جيش الاحتلال وقع مجددًا في الخطأ ذاته، إذ تم زرع عبوة ناسفة أسفل المدرعة، مما أدى إلى احتراق المدرعة بالكامل، وارتفعت أصوات الاستغاثة عبر أجهزة اللاسلكي.

كمين خان يونس | تفاصيل جديدة:

استُهدفت ناقلة جند مصفحة تابعة لسلاح الهندسة بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لاشتعال النيران فيها بينما كان الجنود بداخلها، واحترق بعضهم وهم عالقون داخلها.

■ تشير التقديرات إلى مقتل 8 جنود وإصابة 9 آخرين خلال العملية.

■ تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى… pic.twitter.com/U1WBJjzdRX — بلال نزار ريان (@BelalNezar) June 24, 2025

تبع ذلك تحرك وحدة إنقاذ إلى المكان، غير أنها سرعان ما وقعت في كمين ثان، وتكبدت خسائر إضافية. وفي ظل نيران المقاومة الكثيفة، عجزت وحدات أخرى عن الوصول حتى انسحب المقاومون بهدوء بعدما أوقعوا أكثر من 20 جنديا وضابطا بين قتيل وجريح، في حين استمرت المدرعة تحترق حتى تفحمت جثث الجنود بداخلها.

صور جنود الجيش الاسرائيلي الذين قتلوا في كمين في #خانيونس أمس pic.twitter.com/sqefbsAmlJ — شذى العُمري🇯🇴 (@jordanrose988) June 25, 2025

وتحدث نشطاء عن أن كمين خان يونس سيكون له تأثير نفسي بالغ على جنود الاحتياط والمجندين الجدد لما شكله من صورة مروعة ومهينة لجيش الاحتلال في ساحة المعركة.

كمين اول للغزاة ثم كمين ثان لمن حاولوا انقاذهم موقع حدشوت بزمان العبري: الحدث الصعب في قطاع غزة، كمين استهدف قوة عسكرية وكمين آخر استهدف قوة إنقاذ. https://t.co/Zs9jo5EiAc pic.twitter.com/iISEIXHoAY — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) June 24, 2025

وكتب أحد النشطاء "احترقوا حتى الموت داخل المدرعة في كمين خان يونس.. عندما يتوقف الجميع عن القتال، تطلق غزة رصاصها وتقول: ها أنا ذا، كنت وما زلت وسأبقى".

وأضاف آخر "سيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن جماعات مسلحة في غزة أذلت عدوا يفوقها أضعافا في العدد والعتاد، وكسرت جبروته".

بلاغ من القسام تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من تدمير جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" معدة مسبقًا واشتعال النيران فيها لمدة ساعة وبعد تقدم جرافة عسكرية أخرى للإنقاذ تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105". في جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/3Z9Eseal9y — Hanzala (@Hanzpal2) June 25, 2025

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وقد أجمع عدد من النشطاء على أن مقاومة قطاع غزة تؤكد أن المعركة تصنعها الإرادة والعقيدة، لا الأرقام والأسلحة، وأن الصدق في المواجهة أقوى من التضليل الإعلامي، وفق تعبيرهم.

واعتبر مدونون أن الكمين لم يكن مجرد ضربة ميدانية ناجحة، بل رسالة استخباراتية واضحة تؤكد أن المقاومة تسيطر على الأرض وتقرأ تحركات العدو بدقة بعد تنفيذه على ثلاث مراحل متداخلة، استدرجت فيها المقاومة كل قوة إسناد إلى مصيدة نارية محكمة، فتحت فيها النيران من نقطة الصفر، في مشهد أربك القيادة الإسرائيلية وأعاد خلط أوراق الميدان.

فرط صوتي غزاوي 🇵🇸

الفرط في غزة و الصوت داخل الكيان . ثلاثة قتلى وسبعة مصابين من الجنود الإسرائيليين، بعضهم في حالة خطيرة، بعد وقوع قوة عسكرية إسرائيلية وقوة إنقاذ في كمين مركّب نفذته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، احترقت خلاله ثلاث ناقلات جند.#غزة #غزة_الفاضحة pic.twitter.com/sLkJTttZnw — Abd Lahloh Al Refaie (@Abdella07967637) June 24, 2025

وختم مغردون بالقول إن هذا الكمين لم يكن مجرد ضربة ناجحة، بل رسالة مدروسة تقول إن المقاومة تعرف الأرض شبرا شبرا، وتفكر بعقلية جهاز استخبارات ميداني في مواجهة جيش يملك أدوات الحرب لكنه يفتقر إلى الروح والثقة.