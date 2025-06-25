الكونغرس يجهض تحركا لعزل ترامب بسبب ضرب إيران

أجهض مجلس النواب الأميركي محاولة لعزل الرئيس دونالد ترامب بعدما رفض بأغلبية ساحقة مقترحا تقدم به النائب الديمقراطي آل غرين.

وقد طالب غرين، النائب الديمقراطي الوحيد من ولاية تكساس، بعزل الرئيس بتهمة إساءة استخدام السلطة، وذلك على خلفية أمره بشن ضربات عسكرية ضد إيران قبل أيام دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس.

ولم تحظ مبادرة غرين بإجماع من حزبه الديمقراطي، ولذلك انضم بعض النواب الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية بالمجلس لينتهي الأمر بتصويت 344 نائبا ضد المقترح مقابل 79 نائبا فقط صوتوا بالموافقة، وذلك بعد قليل من النقاش.

ورغم إجهاض المشروع، فقد اعتبر غرين أن الأمر كان ضروريا حيث برر موقفه قائلا "أفعل هذا لأنه لا شخص واحدا يجب أن يمتلك السلطة لزج أكثر من 300 مليون شخص في الحرب دون التشاور مع الكونغرس".

وتابع غرين "لا أشعر بأي متعة فيما أقوم به.. أفعل هذا لأن الدستور إما أن يكون له معنى أم لا".

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أسوشيتد برس الأميركية، فإن هذه الخطوة ليست أول محاولة لعزل ترامب منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، وهي تعكس حالة القلق لدى العديد من الديمقراطيين تجاه إدارته، لا سيما بعد الهجوم المفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية، والذي اعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر للتدخل في شؤون الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، هاجم ترامب بشدة، مستخدما ألفاظا نابية، النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك، بعد أن وصفت عمليته العسكرية ضد إيران بأنها "جريمة تستوجب العزل".