الخطوط القطرية تعلن سفر كل ركاب الرحلات المحولة بعد هجوم إيران

قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إن كل ركاب الرحلات التي تم تحويل مسارها بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر سافروا خلال 24 ساعة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، في بيان، أن نحو 20 ألف مسافر تأثروا بتحويل مسار الرحلات، مشيرا إلى أن أكثر من 90 رحلة تابعة للشركة لجأت إلى تحويل مساراتها خلال وقت الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة العديد.

وأضاف المير أن مطار حمد الدولي كان يوجد فيه ما يتعدى 10 آلاف مسافر وقت الهجوم الإيراني يوم الاثنين الماضي.

وتعرضت قاعدة العديد لهجوم صاروخي إيراني مساء الاثنين، ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.