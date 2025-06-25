السعودية تعلن إعدام مواطنين أدينا بالإرهاب وخططا لمهاجمة قاعدة عسكرية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين سعوديين أقدما على ارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية".

وقالت الوزارة في بيان أمس إن كلا من معجل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفوزان وسليمان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفوزان "أقدما على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خلية إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة بغرض تنفيذ عمليات انتحارية داخل القاعدة".

وأشارت الوزارة إلى "مبايعتهما زعيم أحد التنظيمات الإرهابية، وتمويلهما الإرهاب والأعمال الإرهابية، والتستر على عدد من مؤيدي التنظيم الإرهابي، وحيازة الأسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي".

وأضاف البيان أن "التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وتم تنفيذ حكم القتل بمنطقة القصيم (وسط)".