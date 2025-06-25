الدويري: كمين خان يونس مركب وأكثرها تعقيدا منذ بداية الحرب

وصف الخبير العسكري اللواء فايز الدويري الكمين الذي نفذه مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بأنه مركب ومن أكثر الكمائن تعقيدا التي نفذت منذ بداية الحرب.

وأوضح الدويري -في حديثه للجزيرة- أن كمين القسام جاء بعد "عملية معقدة تم التخطيط لها"، مشيرا إلى أن الكمين تم تنفيذه على 3 مراحل باستهداف ناقلة جند إسرائيلية أولى ثم ثانية وصولا إلى استدراج قوة الإنقاذ وفشلها بالمهمة الموكلة إليها.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت كتائب القسام صورة لناقلة الجند الإسرائيلية التي استهدفها مقاتلوها في كمين أسفر عن مقتل 7 عسكريين إسرائيليين.

وقالت القسام -في منشور عبر تليغرام- إن مقاتليها تمكنوا -عصر أمس الثلاثاء- من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وضعت بقمرة القيادة، مما أدى لاحتراقها وطاقمها في خان يونس.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا أيضا ناقلة جند إسرائيلية ثانية خلال الكمين المركب بعبوة "العمل الفدائي" قرب أحد مساجد منطقة معن جنوبي خان يونس.

ووفق الخبير العسكري، فإن كمائن القسام "ستدرس في أرقى المعاهد العسكرية العالمية للاستفادة من الطريقة المثالية في تنفيذ الكمائن".

وأعرب عن قناعته بأن المحلل العسكري "يقف حائرا أمام دقة وروعة هذا الكمين"، مشيدا بـ"أداء المقاومة في إدارة المعركة الدفاعية" مقابل "فشل مزمن لجيش الاحتلال عند مواجهة المقاومة وكمائنها".

وخلص الدويري إلى أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال "من أفشل العمليات في لحظة المواجهة مع المقاومة"، رغم الدمار والقتل والإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

يشار إلى أن القسام أكدت رصد مقاتليها هبوط طيران مروحي إسرائيلي بعد الكمين لإجلاء القتلى والجرحى في عملية استمرت عدة ساعات.

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في المقابل، وصف متحدث باسم جيش الاحتلال هذا الصباح بالصعب على جميع الإسرائيليين بعد خسارة 7 عسكريين (ضابط و6 جنود) في معارك جنوبي القطاع.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فرق الإنقاذ فشلت بإخماد النيران المشتعلة في الناقلة واستكملت إخمادها بعد جرها لإسرائيل.

وأوضحت الإذاعة أن التعرف على هوية الجنود القتلى بكمين خان يونس استغرق ساعات عدة بسبب احتراق ناقلة الجند.

من جانبها، وصفت صحيفة يسرائيل هيوم مقتل العسكريين الإسرائيليين بخان يونس بأنه أصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.