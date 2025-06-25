الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة انطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكّن من اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت "على ما يبدو" من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المسيّرة جرى اعتراضها قبل دخولها المجال الجوي لإسرائيل.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان بهذا الخصوص من جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.