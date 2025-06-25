أمير قطر يزور قيادة العمليات المشتركة عقب نجاح اعتراض الهجمة الصاروخية

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية.

واطلع الأمير على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة.

واستمع الشيخ تميم إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها القوات المسلحة، منوها بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، وأعرب عن شكره وتقديره لكل العاملين في المجالات العسكرية والأمنية بالدولة.

سمو الأمير المفدى يزور قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، بمنطقة المزروعة. https://t.co/aUZAJ82zs8 pic.twitter.com/iNieL7e5N3 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 25, 2025

ورافق الأمير خلال الجولة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.