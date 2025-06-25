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أمير قطر يزور قيادة العمليات المشتركة عقب نجاح اعتراض الهجمة الصاروخية

سمو الأمير يزور قيادة العمليات المشتركة الصور من الديوان الاميري
أمير قطر استمع إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجوم على قاعدة العديد (الجزيرة)
25/6/2025

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية.

واطلع الأمير على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة.

واستمع الشيخ تميم إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها القوات المسلحة، منوها بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، وأعرب عن شكره وتقديره لكل العاملين في المجالات العسكرية والأمنية بالدولة.

ورافق الأمير خلال الجولة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.

المصدر: الجزيرة

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