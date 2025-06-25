أمير قطر ورئيس الإمارات يدعوان لانتهاج الحوار والدبلوماسية لحل أزمات المنطقة

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.

وبحث أمير قطر مع رئيس دولة الإمارات الذي أجرى اليوم الأربعاء زيارة قصيرة للدوحة "مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتناول الطرفان بشكل خاص -وفق الوكالة- الأوضاع الراهنة في المنطقة إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وعبر الشيخ تميم عن بالغ تقديره لرئيس الإمارات "على تضامنه ومشاعره الصادقة، وموقف بلاده تجاه دولة قطر وشعبها" إثر الهجوم العسكري الإيراني الأخير على قاعدة العديد.

وقال -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- "بحثت مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة سبل تعزيز أوجه التعاون المتميز للبلدين في ضوء ما يجمع شعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة المتبادلة. تطرقنا للتصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة وتداعياته الجسيمة عليها، ونكثف جهودنا المشتركة لضمان أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها".

بحثت مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة سبل تعزيز أوجه التعاون المتميز للبلدين في ضوء ما يجمع شعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة المتبادلة. تطرقنا للتصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة وتداعياته الجسيمة عليها، ونكثف جهودنا المشتركة لضمان أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها. pic.twitter.com/qTzrXKH1kE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 25, 2025

من جهته شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تضامن بلاده مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الهجوم الذي استهدف أراضيها"، مؤكدا دعم الإمارات "لجميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها".

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كما أشاد بالجهود التي بذلتها قطر في سبيل "تيسير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل".