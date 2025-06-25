أردوغان يرحب بهدنة إيران وإسرائيل ويدعو إلى "حوار وثيق" مع ترامب

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إيران وإسرائيل بوساطة أميركية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مكتب الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان "أعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه بين إسرائيل وإيران من خلال جهود الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أمله بأن يكون هذا الاتفاق دائمًا.

وكان ترامب قد أعلن فجر الثلاثاء عن اتفاق هدنة "ينهي رسميا" الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، والتي بلغت ذروتها بعد مشاركة أميركية مباشرة في قصف مواقع نووية رئيسية داخل إيران، ردّت عليها طهران بضرب قاعدة العديد في قطر.

دعوات للتعاون لإنهاء الحربين

وشدّد أردوغان خلال اللقاء على أهمية "الحوار الوثيق" مع واشنطن لإنهاء النزاعات الإقليمية، خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال البيان الرئاسي التركي إن أردوغان "أكّد أهمية إنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية، عبر حوار فعّال بين الأطراف المعنية".

شراكة إستراتيجية

كذلك، دعا أردوغان إلى تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهم في رفع التبادل التجاري الثنائي إلى 100 مليار دولار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الرئيسان على أهمية اتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز قوة الردع لدى حلف الناتو، في ظل تصاعد التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مؤكدين التزام أنقرة وواشنطن كشريكين بارزين في التحالف.