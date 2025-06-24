3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

قتل 3 أشخاص اليوم الثلاثاء جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان صحفي، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفردجال قضاء النبطية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد استهدفت المسيّرة السيارة بصاروخين، مما أدى إلى اشتعالها ومقتل من بداخلها، حيث هرعت إلى المكان عناصر الإطفاء والإسعاف.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء النبطية منذ صباح اليوم.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مما خلّف ما لا يقل عن 209 قتلى و504 جرحى، وفق إحصاء مستند لبيانات رسمية.

وفي تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.