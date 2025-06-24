أخبار|عربي

منظمة الصحة: مقتل العشرات في هجوم على مستشفى بالسودان

A view of the burnt Khartoum Teaching Hospital building, showing signs of destruction by artillery shelling, after the Sudanese army deepened its control over Khartoum from the Rapid Support Forces (RSF), in Khartoum, Sudan April 26, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig
مستشفيات السودان تعرضت للقصف والتخريب خلال الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 (رويترز)
24/6/2025

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء إن أكثر من 40 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية، قتلوا في هجوم على مستشفى في السودان مطلع الأسبوع.

وقع هجوم يوم السبت على مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان بالقرب من خط المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. 

ودعا غيبريسوس إلى وقف الهجمات على البنية التحتية الصحية، دون أن يحدد هوية المسؤول عن الهجوم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحتى الحين خلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

المصدر: رويترز

إعلان