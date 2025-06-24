لافروف يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة "الاغتيال السياسي" في إيران

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إسرائيل بارتكاب جريمة "الاغتيال السياسي" من خلال استهدافها كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وقال لافروف، حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الإسرائيلية تهدد الأمن والاقتصاد العالميين، مضيفا أن نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل قد تضرر أيضا.

وقال لافروف إن الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الأخرى، إذ لا يوجد أي دليل على أن إيران هاجمت إسرائيل أو كانت تنوي مهاجمتها.

وأشار لافروف إلى أن روسيا قدمت إلى إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مقترحات لحل الصراع، مشيرا إلى أن ردود الفعل على هذه المقترحات كانت إيجابية، لكن لم يتم تنفيذ أي منها فعليا حتى الآن.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن تشككه في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا "لا ينبغي أن نستخلص استنتاجات سابقة لأوانها بناء على معلومات غير مكتملة، لكننا نؤيد السلام".

وفي المراحل الأولى من هجومها على إيران، استهدفت إسرائيل كبار الضباط العسكريين والعلماء النوويين، حيث كان العديد منهم في منازلهم.

وقد أعلنت إسرائيل اغتيال 9 علماء وخبراء بارزين منخرطين في المشروع النووي الإيراني، ثم أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل 3 علماء نوويين آخرين خلال الأيام الأولى من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران.