الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام سيادتها

أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع دولة قطر إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مساء أمس الاثنين، داعيا إلى الحوار المؤدي إلى السلام العادل.

وقال الأزهر في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يعرب عن "تضامنه مع دولة قطر الشقيقة ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على جميع ترابها وكامل أراضيها".

وأضاف البيان "يؤمن الأزهر الشريف بأن صليل السلاح لا يوقف الحروب ولا يطفئ نيرانها، وأن الحوار المؤدي إلى السلام العادل والدائم هو وحده من يضع نهاية للحروب، وحدا للأسباب التافهة التي تبعثها من مراقدها حسب الأهواء أو الأغراض الإقليمية".

وأكد الأزهر أنه يشجع جهود "تحقيق السلام الدائم والعادل وسرعة وقف القتال وتمكين شعوب الدول النامية من حياة كريمة تنعم بها هي وأبناؤها وبناتها وأطفالها، كما تنعم سائر الشعوب الأخرى التي قررت وقف أي نزاع يؤدي إلى إراقة دماء أبنائها".

#الأزهر يعرب عن تضامنه مع دولة قطر الشَّقيقة ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على جميع ترابها وكامل أراضيها

يعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع دولة قطر الشقيقة، ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على جميع ترابها وكامل أراضيها. ويؤمن الأزهر الشريف بأنَّ صليل… — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 24, 2025

في السياق نفسه، أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "بأشد العبارات، الهجوم الصاروخي الذي انتهك سيادة دولة قطر"، وعدّه "خرقا صارخا لسيادة دولة مستقلة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها"، وفقا لبيان أصدره اليوم.

كما أشاد الاتحاد بجهود قطر في الوساطة و"نزع فتيل التصعيد، وحرصها المستمر على دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، ودعا إلى "الوقف الفوري والشامل للعدوان على قطاع غزة، الذي يعاني من حصار وتجويع وتدمير ممنهج"، كما استنكر بشدة "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال الصهيوني والتي تمثلت في التطاول على الشعوب والدول".

الاتحاد يستنكر انتهاك سيادة قطر، ويطالب بوقف المجازر في غزة ،ويرحب بوقف العدوان على إيران في ظل التصعيدات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، نرحب بإعلان وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ونعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو خفض التوتر الإقليمي، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من… pic.twitter.com/z7wIxFFaVf — الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (@iumsonline) June 24, 2025

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وقصفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر، مساء أمس الاثنين، في عملية سمتها "بشائر الفتح"، ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية. وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وقد توالت الإدانات من دول عديدة لهذا الهجوم، في حين أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن "أسفه عما تسبب به هذا الهجوم من أضرار"، مؤكدا أنه لم يكن يستهدف قطر وشعبها.

⭕️ رئيس مجلس السيادة يجري اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر بورتسودان ٢٤-٦-٢٠٢٥م pic.twitter.com/EodHxj2iVI — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) June 24, 2025

السودان يدين الهجوم

من ناحية أخرى، أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر "اطمأن خلاله على استتباب الأمن والاستقرار في قطر على ضوء الاستهداف الذي تعرضت له قاعدة العديد"، وفقا لبيان لمجلس السيادة.

وأضاف البيان أن البرهان أعرب عن "تضامن السودان حكومة وشعبا مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدا إدانة السودان لهذا الهجوم الذي يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولسيادة دولة قطر الشقيقة".

في غضون ذلك، وجهت الخارجية العراقية التهنئة لدولة قطر على "جهودها الدبلوماسية ومساعيها في الوساطة التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بما يعكس دورها في دعم الاستقرار الإقليمي".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق، بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم تخرقه إسرائيل.