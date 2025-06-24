رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية في حكومته التي أجرى مشاورات سابقة لتشكيلها من 22 وزارة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن القرار نص على تعيين الفريق حسن داؤود كيان وزيرا للدفاع، إلى جانب تعيين الفريق بابكر سمرة مصطفى وزيرا للداخلية.

وأوضحت الوكالة توجيه القرار وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.

وحلّ إدريس في مطلع يونيو/حزيران الجاري الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزارة. وكلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح إدريس حينها أن شعار حكومته هو "الأمل"، وستكون من كفاءات وطنية مستقلة، مشيرا إلى أن هناك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة، تمثل "حكومات موازية تستنزف المال العام"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على مراجعتها بإلغائها أو دمجها.

وكان منصب رئيس الوزراء في السودان ظل شاغرا أكثر من 3 أعوام، حيث كلف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وتسيير مهام رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.

من جانب آخر، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) منتصف أبريل/نيسان الماضي تشكيل حكومة موازية في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع -منذ منتصف أبريل/نيسان 2023- مواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.