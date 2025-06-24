فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولار

بدأت في فيتنام -اليوم الثلاثاء- محاكمة 41 شخصا، من بينهم مسؤولون حكوميون، بتهم فساد بقيمة 45 مليون دولار، في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الدولة الشيوعية.

وطالت حملة ضد الفساد أُطلق عليها "الفرن المشتعل" عشرات كبار الشخصيات الحكومية، من بينهم رئيسان و3 نواب لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى رجال أعمال كبار.

وفي أحدث قضية، بدأت محكمة في العاصمة هانوي إجراءات ضد 30 مسؤولا سابقا في مقاطعتي فينه فوك، وفو ثو الشماليتين، ومقاطعة كوانغ نجاي الوسطى.

كما يُتهم 11 آخرون -رجال أعمال وموظفو شركات- بالتورط في فساد يقول الادعاء إنه ألحق أضرارا بالدولة تزيد قيمتها على 1.16 تريليون دونغ (44.6 مليون دولار).

ويُتهمون -كذلك- بجرائم تشمل الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، وانتهاك قوانين المناقصات والمحاسبة.

ويقول المدعون العامون إنه بين عامي 2010 و2024، أنفق نغوين فان هاو، رئيس مجموعة "فوك سون"، أكثر من 5 ملايين دولار على رشاوى مسؤولين للفوز بعقود في 14 مشروعا للبنية التحتية بمليارات الدولارات في المقاطعات الثلاث.

وأضاف المدعون أن هاو كان يُحضر حقائب مليئة بالنقود إلى مكاتب المسؤولين أو مساكنهم الخاصة مقابل الرشاوى.

وتلقت هوانغ ثي ثوي لان، الرئيسة السابقة للحزب الحاكم في مقاطعة فينه فوك، أكبر رشاوى من هاو، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من مليوني دولار، في حقائب يصل وزنها إلى 60 كيلوغراما.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت فيتنام بسجن نائب وزير الصناعة والتجارة السابق 6 سنوات بعد إدانته بـ"إساءة استخدام السلطة" في خطة لتطوير الطاقة الشمسية.

واعترف هوانغ كووك فونغ (62 عاما) بتلقي رشوة قدرها أكثر من 57 ألف دولار لدعم محطات الطاقة الشمسية في مقاطعة نينه ثوان الجنوبية، لكن عائلته سددت المبلغ قبل النطق بالحكم.