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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب في قطاع غزة

24/6/2025-|آخر تحديث: 18:51 (توقيت مكة)

وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب في قطاع غزة

المصدر: الجزيرة

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