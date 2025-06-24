عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بضم غزة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يشمل قطاع غزة أيضا.

ودعت العائلات في بيان اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية إلى محادثات سريعة تفضي إلى عودة كل الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وأضافت "من يستطيع تحقيق وقف إطلاق نار مع إيران يستطيع أيضا إنهاء الحرب في غزة".

وتابع البيان "بعد 12 يوما وليلة لم يتمكن فيها شعب إسرائيل من النوم بسبب إيران، يمكن أخيرًا العودة لعدم النوم بسبب المختطفين. عملية 12 يوما انتهت، والآن حان الوقت لإنهاء حرب الـ627 يوما وضمان تحقيق انتصار إسرائيلي".

وأكدت العائلات أن الإنجازات المحققة في إيران مهمة ومباركة"، وتتيح إنهاء الحرب من موقف قوة، وأضافت "لا يمكن تصور أن تعود إسرائيل إلى الوحل الغزاوي بعد عملية مشرّفة في إيران وإلحاق ضرر هائل وقاطع بالمحور الإيراني. هذا يتعارض مع كل منطق وكل مصلحة إسرائيلية".

واعتبرت العائلات أن إنهاء العملية في إيران دون استغلالها لاستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين "سيكون فشلا سياسيا خطيرا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم إن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة، إلا أن إيران لم تعلن إلى الآن بشكل رسمي موقفها من الاتفاق.