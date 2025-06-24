قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تسعى لوضع حد لأي أزمة من خلال الحوار ولن نكون رأس حربة لأي تصعيد. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك بالدوحة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن قطر تؤثر دوما الدبلوماسية والحكمة على أي شي آخر، وثمن "تضامن الأشقاء معنا وإعرابهم عن الوقوف معنا".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه بعد الهجمة التي حصلت يوم أمس قامت قطر بإجراء الاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار. وأعرب عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بلاده لا تعتمد سياسة تصعيدية وتدعو للدبلوماسية وتلجأ إليها. وأعرب عن أمله برؤية إيران "تشارك رؤيتنا لمنطقة تنعم بحسن الجوار".

وأدان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هجوم إيران على دولة قطر ووصفه بالتصرف غير مقبول. وأعلن أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا صباح اليوم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبّر فيه الأخير عن أسفه أن هدف الهجوم بالأمس كان دولة قطر.

وفيما يلي أبرز تصريحاته:

نؤثر دوما الدبلوماسية والحكمة على أي شيء آخر.

نثمن تضامن الأشقاء معنا وإعرابهم عن الوقوف معنا.

الهجوم على دولة قطر من إيران تصرف غير مقبول.

سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

الدفاعات الجوية القطرية أسقطت كل الصواريخ باستثناء واحد سقط في منطقة خالية.

القوات المسلحة القطرية قامت بعمل بطولي بصد الهجمات على البلاد.

الرئيس الأميركي أجرى اتصالا مع أمير البلاد بشأن الهجوم على العديد أمس.

قواتنا المسلحة أثبتت للجميع قدرة قطر على الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقيميها.

فوجئنا بالهجوم على قاعدة العديد وأشيد بدور القوات المسلحة في صده.

أدنا منذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على إيران.

ندين بأشد العبارات اعتداء الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد القطرية.

ندين قصف قاعدة العديد بأشد العبارات.

المنطقة مرت بتحديات لم نمر فيها منذ فترة وكان هناك اعتداء على سيادة قطر.

بعد أزمة أمس جرى اتصال لسمو الأمير مع ترامب وكان حديثا عن تداعيات ما يجري.

على العالم الوقوف وقفة واحدة بوجه إسرائيل ووقف العدوان على غزة.

هدفنا أن نصل إلى وقف الحرب ورفع الظلم عن أشقائنا في غزة.

مستمرون بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة للوصول لوقف إطلاق نار في غزة.

ما يحدث في المنطقة هو توسع للعدوان الغاشم على غزة.

نود أن نرى إيران تشارك رؤيتنا لمنطقة تنعم بحسن الجوار.

ما نسعى إليه هو جوار سلمي ونعتبر دول الخليج مركز استقرار في المنطقة.

القوات القطرية برهنت على قدرتها على حماية البلاد.

الشراكة القطرية الأميركية مفيدة للبلدين وللمنطقة.

نحن في تحالف وشراكة وطيدة مع الولايات المتحدة منذ عقود.

لا نعتمد سياسة تصعيدية وندعو للدبلوماسية ونلجأ إليها.

الهجوم الإيراني على قطر انتهاك لسياسة حسن الجوار التي اعتمدناها منذ البداية.

سمو الأمير تلقى اتصالا من رئيس إيران عبر فيه عن أسفه أن الهدف كان دولة قطر.

الإجراءات الاحترازية التي اتخذناها أمس كانت سليمة.

نتمنى ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لتكثيف القصف على غزة.

نأمل استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة خلال يومين.

العدوان الإسرائيلي على إيران عطل جهود التوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

جهودنا مستمرة مع مصر للتوصل إلى أرضية مشتركة بين إسرائيل وحماس.

نود أن نرى وقفا جادا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

أي اعتداء على قطر أو سيادة أي دولة خليجية مرفوض ومدان.

نسعى لوضع حد لأي أزمة من خلال الحوار ولن نكون رأس حربة لأي تصعيد.

نتمنى أن يستمر وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وفقا لما تم الاتفاق عليه.

ندرس الإجراءات القانونية والدبلوماسية للرد على الهجوم الإيراني.

ندعم مسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة.

نتمنى للعلاقات السورية اللبنانية مستقبلا أفضل.

ندين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان.

بحثنا مع رئيس وزراء لبنان جهود إعادة الإعمار وتطورات الإقليم.

بحثت مع رئيس وزراء لبنان حاجاته من الطاقة وإمكانية توفير ما يمكن توفيره.

بحثت مع رئيس وزراء لبنان مجالات العمل معا لدعم الأشقاء في لبنان.

من جانبه دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وفيما يلي أبرز تصريحاته:

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