تضاربت الأنباء بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن دخوله حيز التنفيذ، في حين استمر توالي ورود أخبار عن قصف صاروخي إيراني على إسرائيل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تمام الساعة السابعة حسب التوقيت المحلي (4:00 بتوقيت غرينتش).

من جهتها، لم تؤكد إيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فجر اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر أمس الاثنين أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات (الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش) تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

ومع دخول وقف إطلاق النار المفترض بينهما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في حيفا ومناطق في شمال إسرائيل، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل.

وقبيل ذلك، شنت إيران سلسلة هجمات صاروخية جديدة على مناطق واسعة في إسرائيل منذ فجر اليوم، وأصاب صاروخ إيراني مبنى بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، مما تسبب -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- في مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين، في حين ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن هناك عددا من العالقين تحت أنقاض المبنى المستهدف.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بيان إنه استقبل 10 مصابين بعد استهداف بئر السبع، اثنان منهم بحالة متوسطة والباقون حالتهم طفيفة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم رصد دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إطلاق 11 صاروخا على إسرائيل خلال الساعتين الماضيتين في 5 دفعات مختلفة.

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في المقابل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد بأن إيران أطلقت صباح اليوم 15 صاروخا على إيران.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية من بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم.

وطلبت الجبهة الداخلية من سكان شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة، في حين قالت القناة الـ12 إن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى إشعار آخر.