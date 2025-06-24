تضاربت الأنباء بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن دخوله حيز التنفيذ بينما استمر توالي ورود أخبار عن قصف صاروخي إيراني على اسرائيل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تمام الساعة السابعة حسب التوقيت المحلي (4:00 بتوقيت غرينتش).

إيران من جهتها لم تؤكد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فجر اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

وعقب دخول وقف إطلاق النار المفترض بينهما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في حيفا ومناطق في شمال إسرائيل، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلة عن سماع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل.

وقبل سريان وقف إطلاق النار شنت إيران سلسلة هجمات صاروخية جديدة على مناطق واسعة في إسرائيل منذ فجر اليوم، وأصاب صاروخ إيراني مبنى في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، ما تسبب بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين، في حين ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن هناك عددا من العالقين تحت أنقاض المبنى المستهدف.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بيان إنه استقبل 10 مصابين بعد استهداف بئر السبع 2 منهم بحالة متوسطة والباقون في حالة طفيف.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية من فجر الثلاثاء، مشيرة إلى إطلاق 11 صاروخا على إسرائيل خلال الساعتين الماضيتين في خمس دفعات مختلفة.

في المقابل قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد بأن إيران أطلقت صباح اليوم 15 صاروخا على إيران.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم.

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وطلبت الجبهة الداخلية من سكان شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة، في حين قالت القناة 12 إن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى إشعار آخر.