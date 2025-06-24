هجوم بمسيّرات انتحارية على قواعد عسكرية عراقية

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الثلاثاء أن مسيّرات انتحارية استهدفت قواعد عسكرية عراقية في البلاد، مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة دون سقوط ضحايا.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.

ولم يتضح ما إذا كان للهجوم علاقة بالصراع العسكري بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى.

وقال النعمان "في اعتداء غادر وجبان، استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة عددا من المواقع والقواعد العسكرية العراقية".

وأضاف أن هذا الاستهداف أدى إلى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي بمحافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا.

إحباط محاولات الاعتداء

وأوضح أن القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، حيث أُسقطت الطائرات المسيّرة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأوضح أن جميع المواقع المستهدفة هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل.

وشدد النعمان على أن هذه الأفعال الإجرامية الغادرة لن تمر دون عقاب وستبقى قواتنا المسلحة درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا وترابنا وسيادتنا.

ومن جانبه، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي إن "طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت أحد المواقع في معسكر التاجي"، مشيرا إلى أنه "لا خسائر بشرية".

ولم تتبنّ أي جهة هذين الهجومين، في حين نفى مصدر مقرّب من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران أن تكون لها أي علاقة بالضربات على القاعدتَين العسكريتين في وسط وجنوب العراق.

ويأتي هذا التطوّر الأمني بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش ممّا قد يضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.