ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مؤكدا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان "ماذا تفعلان".

واعتبر أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.

ولاحقا، خاطب ترامب قادة إسرائيل عبر منشور بمنصة "تروث سوشيال"، وقال "إسرائيل.. لا تُلق هذه القنابل وإن فعلت فهذا انتهاك جسيم. إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكا كبيرا. أعيدوا طياريكم فورا".

وأضاف "إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليها أن تلتزم الهدوء.. ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.. سأرى ما إذا كان بإمكاني إيقافها".

وتابع "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران. لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".

وانتقد الرئيس الأميركي بعض وسائل الإعلام، وقال "بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل. أقول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا، وأوضح المسؤول أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران لأن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك "تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء مهاجمة عدد كبير من الأهداف".

وأعلن ترامب في وقت سابق عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل دخل حيز التنفيذ بداية من السابعة من صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعدّ الحرب منتهية رسميا.

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وأعلنت إسرائيل اعتراض صاروخين من إيران عقب ساعات من بداية سريان وقف إطلاق النار، وأكد التلفزيون الإيراني أن الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار "عارية عن الصحة".