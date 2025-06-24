ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا إيران وسأرى إذا كان بإمكاني إيقاف تل أبيب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مؤكدا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان "ماذا تفعلان".

واعتبر أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.

ولاحقا، خاطب ترامب قادة إسرائيل عبر منشور بمنصة "تروث سوشيا"، وقال "إسرائيل.. لا تُلق هذه القنابل وإن فعلت فهذا انتهاك جسيم. إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم، أعيدوا طياريكم فورا".

وأضاف "إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء.. ما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته.. سأرى إذا كان بإمكاني إيقافها".

وانتقد الرئيس الأميركي وسائل إعلام وقال "بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل. قول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".