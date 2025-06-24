ترامب يتصل بأمير قطر ويؤكد تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيه تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد الجوية، وقال الديوان الأميري في بيان إن الرئيس ترامب اعتبر هجوم إيران انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي والقانون الدولي.

ووفق بيان الديوان الأميري شدد الرئيس ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوض استقرار المنطقة.

وقد أعرب أمير قطر عن شكره للرئيس الأميركي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر وشعبها بحسب بيان الديوان الأميري.

كما أكد أمير قطر أكد جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والتي أدت إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات.

وكان الرئيس الأميركي شكر أمير دولة قطر على كل ما بذله للسلام في المنطقة.

وبخصوص الهجوم على قاعدة العديد بقطر، قال ترامب إنه بالإضافة إلى عدم وقوع أي قتلى أو جرحى أميركيين فإن الأهم هو عدم وقوع قتلى أو جرحى قطريين.

وأضاف أن إيران ربما تمضي قدما نحو السلام، وأنه سيشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها. كما أشار ترامب إلى أن ضرب منشآت إيران النووية كان لتعزيز مصالح واشنطن الحيوية والدفاع عن حليفتها إسرائيل.

ومساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعد العديد في قطر في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وقد أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف مساء اليوم الاثنين قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.

وأضافت قطر أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

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كما قالت إن دفاعات قطر الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح.

ودعت قطر إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية، وإنها اتخذت كل الإجراءات لضمان سلامة العاملين بالقاعدة من منتسبي القوات القطرية والصديقة.

وفي السياق أكدت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".