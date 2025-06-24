عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي يؤكد تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد

عاجل | الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب اعتبر هجوم إيران انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي والقانون الدولي

عاجل | الديوان الأميري القطري: الرئيس ترامب شدد على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوض استقرار المنطقة

عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر أعرب عن شكره للرئيس الأميركي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر وشعبها

عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر أكد جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها

التفاصيل بعد قليل..