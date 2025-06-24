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عاجل | الخارجية القطرية: قطر وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد
24/6/2025-|آخر تحديث: 09:51 (توقيت مكة)
الخارجية القطرية:
- قطر وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد.
- قطر أعربت في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد.
- قطر أعربت برسالتها عن أن ما حدث انتهاك سافر لسيادتها وسلامتها مما يشكل تهديدا للسلم الإقليمي.
- قطر اعتبرت في رسالتها الهجوم على قاعدة العديد انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي.
- قطر شددت في رسالتها على أنها تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع الاعتداء ويتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: الجزيرة