عاجل,
أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: تحذير جديد لسكان منطقتين في طهران لإخلائهما

24/6/2025-|آخر تحديث: 01:53 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان