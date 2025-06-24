هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

شنت إيران فجر اليوم الثلاثاء هجمات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار من الشمال إلى الجنوب.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة في إسرائيل في هجوم هو الثاني خلال دقائق.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى توسع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من ايران.

ووفق مراسل الجزيرة فقد وصلت الصواريخ إلى مدينة حيفا.

وجاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران، وعقب ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وقال ترامب -في منشور له- إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

وقد جاء إعلان ترامب عقب هجوم إيراني على قاعدة العديد في قطر.