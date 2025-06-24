قتلى وإصابات بهجمات إيرانية متتالية على مناطق واسعة بإسرائيل

قتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون إثر سقوط صاروخ على مبنى في بئر السبع جنوب إسرائيل، ضمن سلسلة هجمات متتالية شنتها إيران صباح اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وقد دوت صفارات الإنذار من الشمال إلى الجنوب، وذلك قبل دخول وقف إطلاق النار المقرر الساعة السابعة صباح اليوم.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة في إسرائيل ضمن أربع دفعات من الصواريخ.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى توسع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

ووفق مراسل الجزيرة فقد وصلت الصواريخ إلى مدينة حيفا.

وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي وعشرات البلدات في منطقة بيسان، فضلا عن المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إيران تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم، وأشارت إلى أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد عن 4 صواريخ.

وجاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي على إيران، وعقب ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وقال ترامب -في منشور له- إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

وقد جاء إعلان ترامب عقب هجوم إيراني على قاعدة العديد في قطر.