سي إن إن: الضربات الأميركية لم تدمر برنامج إيران النووي وفقا للاستخبارات

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن التقييم الأولي للاستخبارات يظهر أن الضربات الأميركية على 3 منشآت نووية في إيران -فجر الأحد- لم تدمر العناصر الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وربما لم ترجعه إلى الوراء إلا بمقدار بضعة أشهر فقط.

وأوضحت "سي إن إن" أن هذا التقييم -الذي نقلته عن 3 مصادر اطلعت عليه، وتُنشر فحواه لأول مرة- صدر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية، وهي ذراع الاستخبارات لوزارة الدفاع (البنتاغون)، ويستند إلى التقييم الذي أجرته القيادة الوسطى الأميركية عقب الضربات.

وقال اثنان من المصادر إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمر، كما قال أحدهم إن أجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد بعيد، "لذلك فإن تقييم (الوكالة) يعني أن الولايات المتحدة ربما أعاقتهم بضعة أشهر فقط على أقصى تقدير".

البيت الأبيض ينفي

وقالت الشبكة الأميركية إن البيت الأبيض أقر بوجود مثل هذا التقييم لكنه أعرب عن معارضته له.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لسي إن إن "هذا التقييم المزعوم خاطئ تماما وقد تم تصنيفه سريا للغاية لكنه مع ذلك سرب إلى "سي إن إن" من قبل شخص مجهول فاشل في مستوى منخفض بمجتمع الاستخبارات".

وأضافت المتحدثة أن "تسريب هذا التقييم المزعوم محاولة واضحة للحط من قدر الرئيس ترامب".

وقد نُفذ الهجوم الأميركي المفاجئ -الذي أطلق عليه اسم "مطرقة منتصف الليل"- باستخدام 7 قاذفات شبح من طراز "بي 2" استهدفت المنشآت النووية الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن الهجوم دمر المواقع النووية الإيرانية، واتهم شبكة "سي إن إن" بترويج أخبار كاذبة تقول بعكس ذلك.