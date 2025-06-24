ترامب يشيد بأمير قطر ويعلق على الهجوم الإيراني

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واعتبر أن السلام قد حان عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد القطرية التي تتواجد فيها قوات أميركية.

وقال ترامب في تغريدة على إكس "أود أن أشكر أمير قطر المحترم على كل ما بذله من جهد في سبيل السلام في المنطقة".

وأشاد الرئيس الأميركي بعدم وقوع قتلى أو مصابين أميركيين أو قطريين، مضيفا أنه ربما يكون باستطاعة إيران المضي نحو السلام الآن، وأنه سيشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها.

وفي تفاصيل الضربة الإيرانية على قاعدة العديد، قال ترامب إنه تم إسقاط 13 صاروخا من أصل 15 أطلقتها إيران، وأضاف أن إيران "ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية كبيرة".

ومساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعد العديد في قطر في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "بعد العدوان الأميركي على منشآتنا النووية، وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد في قطر".

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن عملية "بشائر الفتح" استهدفت قاعدة العديد وقواعد أميركية في العراق. بيد أن مسؤولا عسكريا أميركيا قال لوكالة رويترز إنه لم يتم رصد أي هجوم على قواعد عسكرية باستثناء قاعدة العديد.

في غضون ذلك، قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن "عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".

وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين.

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وبعد أيام من الغموض بشأن إمكان تدخلها المباشر في الحرب إلى جانب إسرائيل، شنّت الولايات المتحدة، فجر الأحد، ضربات على المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

وقد أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي في خطاب متلفز، في اليوم التالي، أن بلاده سترد بشكل "حاسم وقاطع" على الضربات الأميركية.