ترامب يثير شكوكا حيال التزام أميركا بالدفاع عن شركائها بالناتو

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الشكوك حيال التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى وجود تفسيرات "متعددة" لبند الدفاع المشترك الذي يعد حجر الأساس في المعاهدة.

وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في طريقه إلى قمة الحلف في هولندا، وهي قمة تستمر يومين وتهدف إلى توجيه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحلف متحد وعاقد العزم على تعزيز دفاعاته لردع أي هجوم من موسكو.

وسأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" عما إذا كان لا يزال ملتزما بالدفاع المشترك بين أعضاء الحلف، وفقا للمادة الخامسة من ميثاق المعاهدة.

وأجاب ترامب بعد إلحاح من الصحفيين عن السؤال "أنا ملتزم بإنقاذ الأرواح.. أنا ملتزم بالحياة والسلامة.. وسأعطيكم تعريفا دقيقا عندما أصل إلى هناك".

انتقاد إسبانيا

ونشر ترامب لقطة شاشة لرسالة تلقاها من الأمين العام لحلف الناتو مارك روته هنأه فيها على "تحركه الحاسم في إيران"، ودعا خلالها أيضا جميع الأعضاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وانتقد ترامب إسبانيا بشكل خاص بعد أن أعلن رئيس وزرائها الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد لا تحتاج إلى الالتزام بالهدف الجديد للإنفاق الدفاعي.

وستركز القمة وبيانها الختامي على الاستجابة لدعوة ترامب لإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي قفزة كبيرة من الهدف الحالي البالغ 2%.

ومن المقرر أن يتحقق ذلك من خلال زيادة الاستثمار في الإنفاق العسكري وغيره من أوجه الإنفاق المتعلقة بالأمن.

وكان حلف شمال الأطلسي أُسس عام 1949 على يد 12 دولة غربية لمواجهة خطر الاتحاد السوفياتي السابق، ويضم حاليا 32 عضوا.