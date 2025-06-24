11 قتيلا بأوكرانيا في هجوم روسي وزيلينسكي يطالب الناتو بمزيد من الدعم

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي روسي على جنوب شرق أوكرانيا، بينما حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على دعم صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأوضح سيرجي ليساك، حاكم دنيبروبيتروفسك، أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص في دنيبرو، عاصمة المنطقة، إذ أمطرت موجة الانفجارات أيضا عشرات من ركاب القطارات بالزجاج المكسور وألحقت أضرارا بمدارس ومستشفى.

وأضاف ليساك أن عدد المصابين بلغ 153 شخصا، بينهم 18 طفلا.

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية أن شخصين قتلا في بلدة سامار، التي تبعد نحو 10 كيلومترات من دنيبرو. ولم يقدم المسؤولون تفاصيل عن الأضرار التي حدثت هناك.

هجوم نهاري

وجاء هذا الهجوم النادر نهارا في وقت حث فيه زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في لاهاي بهولندا على تعزيز استثماراتها في قطاع الدفاع الأوكراني المتنامي واتخاذ إجراءات صارمة ضد توريد المكونات الأجنبية التي قال إن روسيا تستخدمها في تصنيع أسلحتها.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" ردا على الهجوم "هذه ليست معركة يصعب فيها اختيار جانب.. فالوقوف إلى جانب أوكرانيا يعني الدفاع عن الحياة".

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الأربعاء على هامش القمة.

وكثفت روسيا غاراتها الجوية على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة على عاصمتها كييف، حيث قُتل 28 شخصا في 17 يونيو/حزيران في أعنف هجوم من نوعه هذا العام.

كما قُتل 10 أشخاص في غارات جوية على كييف والمنطقة المحيطة بها أمس الاثنين.

وتسيطر روسيا حاليا على نحو خُمس مساحة أوكرانيا بعدما أعلنت ضمّ 4 مناطق أوكرانية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.