الأمن السوري يعتقل ضابطا سابقا متهما بجرائم حرب

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء اعتقال اللواء موفق نظير حيدر قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق المتهم بارتكابه جرائم حرب خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية غربي البلاد.

وقالت الوزارة -في بيان- إن قوات الأمن الداخلي اعتقلت حيدر بعد رصد دقيق وخلال عملية أمنية وصفتها بأنها محكمة التنفيذ.

وأضافت أن الضابط المعتقل كان مسؤولا عن حاجز القطيفة (شمال دمشق) المعروف بـ"حاجز الموت"، وأوضحت أنه تورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، مشيرة إلى أنه تقرر تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن الفرقة الثالثة التي كان يقودها اللواء موفق نظير حيدر قامت بدور رئيسي في الاقتحامات التي نفذتها مليشيات النظام السابق في العديد من المناطق السورية.

ويأتي الإعلان عن اعتقال قائد الفرقة الثالثة دبابات بعد أيام من اعتقال تاجر المخدرات وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.