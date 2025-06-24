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لازاريني: آلية المساعدات في غزة فخ قاتل

BERLIN, GERMANY - JUNE 24: Philippe Lazzarini, Commissioner-General for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) speaks on the topic of "Relevance and challenges for work in the Gaza Strip, West Bank and East Jerusalem," at House of the Federal Press Conference June 24, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
لازاريني: ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة (غيتي)
24/6/2025

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة بالمشين.

وقال لازاريني -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".

وأضاف أن "مؤسسة غزة الإنسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بالإهانة، مطالبا بالسماح للمجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة.

وكانت منظمات حقوقية طالبت أمس الاثنين "مؤسسة غزة الإنسانية" بوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في جرائم حرب.

وتأتي التصريحات الأممية الجديدة في وقت أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 516 من المجوّعين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في محيط نقاط توزيع المساعدات في غزة.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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