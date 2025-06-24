لازاريني: آلية المساعدات في غزة فخ قاتل

وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة بالمشين.

وقال لازاريني -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".

وأضاف أن "مؤسسة غزة الإنسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بالإهانة، مطالبا بالسماح للمجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة.

وكانت منظمات حقوقية طالبت أمس الاثنين "مؤسسة غزة الإنسانية" بوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في جرائم حرب.

وتأتي التصريحات الأممية الجديدة في وقت أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 516 من المجوّعين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في محيط نقاط توزيع المساعدات في غزة.