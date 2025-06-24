استشهاد 22 فلسطينيا في غزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية للقسام

استشهد 22 فلسطينيا اليوم الثلاثاء في غارات إسرائيلية جديدة على مراكز توزيع المساعدات بغزة، في حين أعلنت القسام الإجهاز على 3 من جنود الاحتلال في اشتباكات مباشرة.

وأفادت مصادر في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واستهدف العدوان الإسرائيلي منازل وخياما تؤوي نازحين وتجمعات لمواطنين.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

خطوط القتال

في المقابل، أعلنت كتائب القسام مساء أمس الاثنين قتل 3 عسكريين إسرائيليين شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على تليغرام إن مجاهديها "أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال الإجهاز على 3 جنود صهاينة بالأسلحة الخفيفة من المسافة صفر شرق مدينة جباليا شمال القطاع".

وفي السياق نفسه، قالت كتائب القسام إنها قصفت أمس موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار المتوسط.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل 871 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 428 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، في حين أصيب إجمالا 6 آلاف ضابط وجندي منذ بداية الحرب، بينهم 2738 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق بيانات الجيش الرسمية.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.