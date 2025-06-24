إيران تنشر حصيلة القتلى والجرحى جراء الحرب مع إسرائيل

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء حصيلة جديدة لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على البلاد التي استمرت 12 يوما، وقالت إن 610 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 4746.

وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران -نقلا عن مصادر رسمية- إن حصيلة القتلى في صفوف النساء بلغ 49، منهن اثنتان حاملتان، و13 طفلا أصغرهم رضيع يبلغ شهرين، بالإضافة إلى 5 أطباء ومسعفين، في حين بلغ عدد النساء المصابات 185 وعدد المصابين دون سن العشرين: 65، أصغرهم 3 سنوات.

كما تضررت 7 مستشفيات و4 وحدات صحية و6 مراكز إسعاف و9 سيارات إسعاف.

وشنت إسرائيل حربها على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

وساندت الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ ضربة على المنشآت النووية الرئيسية في إيران فجر الأحد، ثم أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من صباح اليوم، وأعلنت إسرائيل الموافقة عليه، فيما قالت طهران إنها ستلتزم به ما لم تخرقه إسرائيل.