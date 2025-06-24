قصف على إسرائيل بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار وإيران تنفي ضلوعها

تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي جديد بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين نفى التلفزيون الإيراني الرسمي الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار، واعتبرها عارية عن الصحة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن صاروخين أطلقا من إيران باتجاه شمال إسرائيل وتم اعتراضهما، وأكد الإسعاف الإسرائيلي عدم تسجيل أي إصابات باستثناء تعرض رجل لإصابة أثناء توجهه إلى الملجأ.

وهذا أول هجوم بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح اليوم.

وردا على الهجوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بـ"الرد بقوة على انتهاك إيران وقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب طهران".

ونقلت القناة الـ12 عن مصدر سياسي في مكتب نتنياهو قوله إن "إيران انتهكت وقف إطلاق النار وستدفع الثمن".

وهدد وزير المالية الإسرائيلي إيران بالرد، وقال إن "طهران سوف تهتز".

بدوره قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان "بعد 3 ساعات من إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار أطلقت صواريخ من إيران، لا يجوز التهاون ولا التغاضي، ويجب الرد فورا".

في المقابل، أكد التلفزيون الإيراني أن الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار "عارية عن الصحة".

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني إن طهران أجبرت إسرائيل "على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانها من طرف واحد"، وأكد أن القوات المسلحة "على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من العدو".

وقبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار استهدفت إيران إسرائيل بسلسلة من 6 هجمات صاروخية تسببت في سقوط 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، أغلبهم في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

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وقالت وكالة أنباء فارس إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية كانتا بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران.