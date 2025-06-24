إيران تؤكد التزامها المشروط باتفاق وقف إطلاق النار

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم تخرقه إسرائيل، وإنها مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني على طاولة المفاوضات.

وأكد أن "الكيان الصهيوني وداعميه كانوا يعولون على إثارة استياء الشعب الإيراني"، وأنه "عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على إيران".

الحرس الثوري: لقنا إسرائيل درسا

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء أنه لقن إسرائيل "درسا"، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، وتدخلت فيها واشنطن بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار بلحظات، قام بـ"ضرب مراكز عسكرية ولوجستية على الكيان الصهيوني (…) ولقن العدو درسا تاريخيا لا يُنسى".

كما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن إيران حققت تفوقا إستراتيجيا في الحرب ضد إسرائيل، وأن البلاد مستعدة للرد بحزم على أي هجوم إسرائيلي، وذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب حيز التنفيذ.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل صباح اليوم، "لقد أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من طرف واحد".

وأشاد البيان بصمود الشعب الإيراني الذي "قاوم بصمود وعزيمة"، وأكد أن الهجمات الإيرانية الأخيرة رد مشروع على انتهاكات إسرائيل.

وذكر أن القوات المسلحة الإيرانية تصرفت بشجاعة وردت على العدوان الإسرائيلي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

وجاء في البيان أيضا "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من قبل العدو"، كما أكد أن "أيادي القوات المسلحة ما زالت على الزناد دون أن تثق في تصريحات الأعداء".

تفوق إستراتيجي

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران حققت تفوقا إستراتيجيا في الاشتباكات التي استمرت 12 يوما، وأن إسرائيل اضطرت إلى قبول الهزيمة ووقف إطلاق النار.

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وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل –بدعم أميركي- منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، بينما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.