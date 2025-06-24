بزشكيان يعلن انتهاء الحرب بـ"نصر عظيم" واستعداده لحل الخلافات مع أميركا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهاء الحرب مع إسرائيل بـ"نصر عظيم" للأمة الإيرانية، وأعرب عن استعداده لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، بينما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن "الحملة على إيران لم تنته بعد" رغم سريان وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء.

وقال بزشكيان، في رسالة مكتوبة إلى الشعب الإيراني نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، "اليوم، بعد المقاومة البطولية لأمتنا العظيمة التي تكتب التاريخ بعزيمتها، نشهد إرساء هدنة ونهاية هذه الحرب التي استمرت 12 يوما، وفرضتها المغامرة والاستفزاز".

وأضاف أن "العدو الإرهابي هو الذي بدأ الحرب، غير أن نهايتها كتبت بإرادة شعبنا، والعالم رأى عظمة بلادنا".

استعداد للتفاوض

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن بزشكيان أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي باستعداد طهران لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية.

كما أجرى الرئيس الإيراني اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، جدد خلاله التأكيد على أن بلاده لا تسعى للحصول على سلاح نووي.

ونقلت إرنا عنه قوله "ننتظر منكم أن توضحوا للأميركيين في تواصلكم معهم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى فقط وراء حقوقها المشروعة". وأضاف أن إيران مستعدة "لحل القضايا في إطار دولي ومن خلال طاولة التفاوض".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية في إيران إن المجال الجوي الإيراني لم يفتح بعد ولم يتخذ قرار في هذا الصدد، وفقا لما نقله موقع نادي الصحفيين الشبان الإيراني.

وشنت إسرائيل حربها على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

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وساندت الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ ضربة على المنشآت النووية الرئيسية في إيران فجر الأحد، ثم أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من صباح اليوم، وأعلنت إسرائيل الموافقة عليه، فيما قالت طهران إنها ستلتزم به ما لم تخرقه إسرائيل.