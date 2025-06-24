إسرائيل: استهدفنا قيادات إيرانية ومختبرات ومقرات للحرس الثوري

قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء إنه دمر منصات صواريخ إيرانية، واستهدف مختبرات نووية ومقرات للحرس الثوري، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "هاجمنا ودمرنا منصات صواريخ غرب إيران كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل".

كما تحدث مصدر إسرائيلي عن ما وصفها بـ"غارات واسعة" على طهران الليلة الماضية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن طائرات إسرائيلية هاجمت في الساعات الأخيرة منصات إطلاق صواريخ إيرانية كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل.

وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استكمل موجة واسعة من الغارات الجوية على طهران خلال الليلة الماضية.

وأكد المصدر أن غارات الجيش الإسرائيلي استهدفت شخصيات إيرانية بارزة لتصفيتها، وأنه يجري التحقق من نجاحها. كما أكد أن الغارات استهدفت مقار للحرس الثوري ومنشآت للصناعات العسكرية ومختبرات نووية.

لكن محافظ طهران إنه لا معلومات مؤكدة حتى الآن "بشأن ما إذا أدت اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا إلى اغتيالات

وأكد المحافظ أن "معظم اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا استهدفت مناطق سكنية أو مواقع لتقديم الخدمات للمواطنين".

بدورها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب محافظ جيلان "مقتل 9 أشخاص وإصابة 33 في قصف إسرائيلي على مناطق سكنية في المحافظة صباح اليوم".

ضربات إيرانية

في المقابل، شنت إيران هجمات صاروخية على مناطق إسرائيلية.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل 5 إسرائيليين وإصابة آخرين -بينهم حالات خطرة- إثر سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع جنوبي إسرائيل، لكن مصادر إسرائيلية عادت وتحدثت عن 4 قتلى فقط.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في مناطق مختلفة من إسرائيل، وأصدرت الجبهة الداخلية بيانات تطالب فيها الإسرائيليين بالدخول إلى الملاجئ.

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وقالت وكالة أنباء فارس إن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية كانت بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت تقارير إعلامية إيرانية أن طهران أطلقت آخر موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل يدخل حيز التنفيذ بداية من السابعة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.