إسرائيل: لن نهاجم إيران مجددا بعد مكالمة ترامب ونتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- أن إسرائيل قصفت منظومة رادارات قرب طهران صباح اليوم الثلاثاء لكنها تمتنع عن شن هجمات إضافية بعد مكالمة أجراها نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءا من صباح اليوم بعد حرب استمرت 12 يوما، لكن طهران قالت إن تل أبيب واصلت هجماتها عليها حتى الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي بعد سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 صباحا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "ردّا على خروقات إيران، دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة رادارات قرب طهران".

وأضاف أنه "بعد مكالمة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة امتنعت إسرائيل عن شن هجمات إضافية"، مؤكدا أن إسرائيل "حققت كل أهداف الحرب".

من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر بالبيت الأبيض أن "ترامب كان غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو".

وأضاف المصدر أن ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار، وقد أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي "خطورة الوضع والمخاوف" التي أعرب عنها الرئيس الأميركي.

وكذلك، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون للموقع نفسه إن "نتنياهو قلص الرد على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ضغط ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب في تصريحات للصحفيين إنه ليس راضيا عن إيران ولا عن إسرائيل بالخصوص، لأنهما انتهكتا وقف إطلاق النار، حسب قوله.

وشنت إسرائيل حربها على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

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وساندت الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ ضربة على المنشآت النووية الرئيسية في إيران فجر الأحد، ثم أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من فجر اليوم، وأعلن مكتب نتنياهو الموافقة عليه.